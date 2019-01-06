قداس عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس في كنيسة "المسيح المخلص" وسط موسكو

شهدت كنيسة "المسيح المخلص" وسط العاصمة الروسية موسكو، قداس عيد الميلاد المجيد، وفق التقويم الشرقي للمسيحيين الأرثوذكس.

وترأس البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، القداس عشية عيد الميلاد داخل كنيسة "المسيح المخلص" الذي بدأ الأحد في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، وسط حضور الآلاف من المؤمنين.

وشارك في القداس نواب من الجمعية الفيدرالية ومسؤولون رفيعون وشخصيات بارزة.

المصدر: RT