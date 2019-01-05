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موسكو تعلن أن البحارة الـ6 المخطوفين في بنين جميعهم روس

أخبار روسيا

موسكو تعلن أن البحارة الـ6 المخطوفين في بنين جميعهم روس
Sputnik
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أعلنت السفارة الروسية في نيجيريا، أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد مكان احتجاز 6 بحارة روس اختطفهم قراصنة البحر قبل عدة أيام بالقرب من جمهورية بنين.

وأكدت السفارة في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، أن كافة البحارة المخطوفين يحملون الجنسية الروسية وأن قبطان السفينة بين المخطوفين.

وقبل ذلك أفادت السفارة الروسية في جمهورية بنين بأن قراصنة هاجموا ليلة الـ2 من يناير سفينة شحن قبالة ساحل بنين، وخطفوا 6 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 26 شخصا.

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(صورة أرشيفية)
قراصنة يخطفون 6 من طاقم سفينة على متنها بحارة روس في ساحل بنين

وأوضحت السفارة أن طاقم السفينة مكون من 20 مواطنا روسيا، و4 أوكرانيون، وجورجيين اثنين.

المصدر: وكالات

 

 

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