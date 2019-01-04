قراصنة يخطفون 6 من طاقم سفينة على متنها بحارة روس في ساحل بنين

أفادت السفارة الروسية في جمهورية بنين الإفريقية، بأن قراصنة هاجموا ليلة الـ2 من يناير سفينة شحن قبالة ساحل بنين، وخطفوا 6 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 26 شخصا.

وأوضحت السفارة الروسية أن طاقم السفينة مكون من 20 مواطنا روسيا، و4 أوكرانيون، وجورجيين اثنين، موضحة أن جنسية المخطوفين لا تزال مجهولة.

وقالت السفارة إن البعثة الدبلوماسية الروسية أبلغت قوات البحرية في بنين بالحادث، مشيرة إلى أن السفينة حاليا راسية في المياه الإقليمية لجورجيا.

كما قالت السفارة إنها تبذل كل جهد ممكن لمساعدة المواطنين الروس.

المصدر: إنترفاكس