قراصنة يخطفون 6 من طاقم سفينة على متنها بحارة روس في ساحل بنين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la6e
أفادت السفارة الروسية في جمهورية بنين الإفريقية، بأن قراصنة هاجموا ليلة الـ2 من يناير سفينة شحن قبالة ساحل بنين، وخطفوا 6 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 26 شخصا.
وأوضحت السفارة الروسية أن طاقم السفينة مكون من 20 مواطنا روسيا، و4 أوكرانيون، وجورجيين اثنين، موضحة أن جنسية المخطوفين لا تزال مجهولة.
وقالت السفارة إن البعثة الدبلوماسية الروسية أبلغت قوات البحرية في بنين بالحادث، مشيرة إلى أن السفينة حاليا راسية في المياه الإقليمية لجورجيا.
كما قالت السفارة إنها تبذل كل جهد ممكن لمساعدة المواطنين الروس.
المصدر: إنترفاكس
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)