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RT تعرض فيلما عن كواليس عمل فريقها

أخبار روسيا

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تعرض RT فيلما يتناول كواليس طاقم عمل القناة في أقسامها المختلفة، وذلك مع حلول العام الجديد، حيث ينغمس الزملاء في التغطية المستمرة للأحداث رغم عطلة الأعياد الطويلة نسبيا.

ويسرد الفيلم تفاصيل عمل فريق RT Arabic سواء في غرفة الأخبار أو الموقع الإلكتروني وقسم البرامج ومشروع  RT ONLINE وقسم الأفلام الوثائقية.

ويسلط الضوء على عمل أسرة RT الذي يستمر خلال عطلة الأعياد دون توقف.

وهذا الفيلم هو دعوة لإلقاء نظرة على كواليس قناتنا التلفزيونية. ويتيح الفرصة للتعرف على طقوس الاحتفال بعيد رأس السنة في روسيا من خلال انطباعات المذيعين والمراسلين والصحفيين الذين يعملون في القناة.

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