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(فيديو+صور) قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني إثر انفجار للغاز جنوبي روسيا

أخبار روسيا

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قتل 3 أشخاص، بينهم طفل، وأصيب 3 آخرون جراء انفجار انبوب غاز صباح اليوم الاثنين في مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك الواقعة بمقاطعة تشيليابينسك الروسية.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن انفجار انبوب الغاز وقع في الساعة 04:00 صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو في مبنى سكني مكون من 10 طوابق، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، كما تم انتشال 16 من سكان المبنى من تحت الأنقاض. وجرى نقل 3 أشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى

وأضافت أن الانفجار أدى إلى انهيار الطوابق من 3 إلى 10 وألحقت أضرار بـ 48 شقة. ولا تزال أعمال البحث في مكان الحادث مستمرة حتى الآن.. ويجري أيضا إجلاء السكان من المبنى المنكوب.

 المصدر: نوفوستي

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