البنتاغون: مقاتلة روسية تعترض بلطف طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

قامت مقاتلة روسيا باعتراض آمن لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، حسبما أفاد المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، كروستوفر بوير-ميدر.

وأكد المتحدث صحة تقارير إعلامية أوردت بأن القوات الجوية الروسية اعترضت طائرة أمريكية متخصصة في الاستطلاع الإلكتروني من طراز RC-135V/W Rivet Joint، فوق البحر الأسود، وقال المتحدث في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة: "جرت بالأمس عملية اعتراض آمنة لم يتبعها أي إجراء آخر". ولم يكشف المسؤول عن نوع المقاتلة الروسية التي نفذت العملية.

ونشرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية تقريرا أسبوعيا أصدرته وزارة الدفاع الروسية، جاء فيه أن مقاتلات تابعة لقوات الدفاع الجوي أقلعت ثلاث مرات مطلع الأسبوع لمنع اختراق الحدود الوطنية، وأشارت الوزارة إلى أن 14 طائرة أجنبية كانت تقوم بمهام الاستطلاع بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: تاس + كراسنايا زفيزدا