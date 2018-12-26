البحرية الروسية: واشنطن تعزز قدراتها العسكرية عند مياهنا

أكد قائد البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كورولوف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ينشرون أسلحتهم الاستراتيجية عالية الدقة قرب حدود روسيا.

وقال كورولوف خلال اجتماع في بطرسبورغ أمس الثلاثاء، إن واشنطن وشركاءها في الناتو كثّروا في الآونة الأخيرة في أنشطة التدريب القتالي والعملياتي قرب حدود روسيا، ونشروا أنظمة دفاع صاروخية بحرية أمريكية، ومرافق عسكرية ومنظومات استراتيجية غير نووية للأسلحة عالية الدقة في المناطق البحرية المتاخمة لروسيا.

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وشدد الأميرال على أن تعداد القوات البحرية الروسية يتيح صد أي تهديدات قادمة من جهة البحر، مبينا أن وجود البحرية الروسية في المياه العالمية تؤمنه حوالي مئة سفينة حربية من مختلف الصنوف.

وأضاف كورولوف أن الغواصات النووية الروسية من الجيل الجديد، ستكون عنصرا أساسيا في قوام قوات البحرية مستقبلا، بينما ستشكل الفرقاطات وسفن الإنزال الكبيرة أساسا لمجموعات السفن في المحيطات.

المصدر: كراسنايا زفيزدا