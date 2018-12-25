روسيا توسع قائمة عقوباتها على أوكرانيا

أعلنت الحكومة الروسية عن توسيع قائمة عقوباتها على أوكرانيا التي تضم العديد من المسؤولين والمؤسسات في أوكرانيا.

وأشارت الحكومة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، أنه تم توسيع قوائم العقوبات ضد أوكرانيا من خلال إدراج أكثر من 200 مواطن ومؤسسة عليها بقرار الحكومة الصادر اليوم الثلاثاء.

وشمل توسيع العقوبات نائب وزير الداخلية الأوكراني سيرغي ياروفوي ورئيس هيئة حرس الحدود بيوتر تسيغيكال ونائب قائد الشرطة الوطنية الأوكرانية فاديم ترويان ورئيس الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية فاسيلي بوربا، بالإضافة إلى عدد من السياسيين والنواب في البرلمان الأوكراني.

أما المؤسسات التي تم إدراجها في قائمة العقوبات، فمنها: مؤسسة "أوكر سبيتس إكسبورت" الحكومية لتصدير واستيراد منتجات وخدمات عسكرية، و"أوكر أوبورون بروم" لتصميم وصناعة وتحديث المعدات العسكرية وشركة "تسينتر إينيرغو" للطاقة وغيرها.

وفرضت الحكومة الروسية "إجراءات اقتصادية خاصة" يوم 1 نوفمبر الماضي، على أوكرانيا بهدف "التصدي للأعمال غير الودية تجاه المواطنين والشخصيات الاعتبارية الروس من قبل السلطات في كييف، ورفع القيود التي فرضها الجانب الأوكراني سابقا وتطبيع العلاقات الثنائية.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية تجميد أصول المواطنين والمؤسسات الأوكرانيين، الذين توجد أسماؤهم على القائمة، في روسيا ومنعهم من سحب أموالهم من روسيا.

وكانت القائمة الأصلية تضم 322 مواطنا أوكرانيا و68 مؤسسة. وبعد توسيعها اليوم الثلاثاء، بات على القائمة أكثر من 500 مواطن و75 مؤسسة.

المصدر: RT، وكالات