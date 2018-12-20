بوتين يحدد أهم أحداث العام 2018

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الذي جرى اليوم الخميس، حدثين رئيسيين للسنة المنصرمة 2018.

واعتبر بوتين، أن الحدثين هما الانتخابات الرئاسية في روسيا وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي استضافتها روسيا.

ووصف الرئيس الروسي الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في مارس الماضي وتكللت بفوز بوتين بأنها حدث داخلي هام بالنسبة لروسيا، وأضاف: "كما تبين أن مونديال روسيا 2018 كان حدثا هاما بالنسبة للبلد والعالم كله أيضا".

المصدر: تاس