 
مباشر

بوتين يحدد أهم أحداث العام 2018

أخبار روسيا

بوتين يحدد أهم أحداث العام 2018
المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l819

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الذي جرى اليوم الخميس، حدثين رئيسيين للسنة المنصرمة 2018.

واعتبر بوتين، أن الحدثين هما الانتخابات الرئاسية في روسيا وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي استضافتها روسيا.

ووصف الرئيس الروسي الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في مارس الماضي وتكللت بفوز بوتين بأنها حدث داخلي هام بالنسبة لروسيا، وأضاف: "كما تبين أن مونديال روسيا 2018 كان حدثا هاما بالنسبة للبلد والعالم كله أيضا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. أسئلة تسببت في ضحك بوتين بمؤتمره الصحفي السنوي