الدفاع الروسية: منظومات "إس-400" تحمي أجواء القرم من أي تهديد

أعلن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، الفريق أول ألكسندر دفورنيكوف، عن إتمام عملية تسليح قوات الصواريخ المضادة للجو بشبه جزيرة القرم بمنظومات "إس-400" الحديثة عام 2018.

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وفي استعراضه لحصيلة أعمال المنطقة العسكرية في السنة المنصرمة، أشار قائدها إلى أن منظومات "إس-400 تريومف" تؤدي في الوقت الحالي مهامها القتالية وتحمي المجال الجوي فوق شبه جزيرة القرم بأسره.

كما أفاد الضابط الروسي بأنه جرى أكثر من 3 آلاف تدريب في المنطقة الجنوبية خلال الفترة ذاتها، مما أسهم في رفع مستوى استعداد القوات العملياتي والقتالي، مشيرا إلى أن التدريبات اعتمدت على تجربة خوض العمليات القتالية من نوع حديث، بما في ذلك العمليات في سوريا.

يذكر أن الكتيبة الأولى من منظومات "إس-400" نُشرت في القرم قرب مدينة فيودوسيا، مطلع العام 2017. أما الكتيبة الرابعة والأخيرة فدخلت الخدمة في شهر نوفمبر الماضي، في موقع يبعد 20 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، حيث انضمت إلى كتيبتين أخريين تم نشرهما سابقا في ضواحي مدينتي يفباتوريا وسيفاستوبل.

من جهته، كشف قائد القوات الجوفضائية الروسية، الفريق أول سيرغي سوروفيكين، أثناء اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية، جرى في موسكو الثلاثاء بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، أن خمسة أفواج لقوات الصواريخ المضادة للجو، أربعة منها داخل القوات الجوفضائية، وفوج واحد في الأسطول الشمالي الروسي، تم تسليحها بمنظومات "إس-400 تريومف" خلال العام 2018.

وتعد "إس-400 تريومف" منظومة صاروخية بعيدة المدى متخصصة في حماية أهم المنشآت الحكومية والعسكرية والاقتصادية، دخلت الخدمة في القوات المسلحة الروسية عام 2007. وفي مقدور المنظومة التصدي لجميع وسائل الاعتداء الجوية الفضائية، سواء المستخدمة حاليا أو الكائنة قيد التطوير، على مسافة تتراوح بين 60 و400 كلم. وبإمكان منظومة واحدة استهداف 36 هدفا في آن بتوجيه 72 صاروخا إليها.

المصدر: وكالات روسية