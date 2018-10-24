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خارجية كوبا تؤكد زيارة رئيس البلاد لروسيا في الأول من نوفمبر

أخبار روسيا

خارجية كوبا تؤكد زيارة رئيس البلاد لروسيا في الأول من نوفمبر
Globallookpress
رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في كوبا ميغيل دياز كانيل
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أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في كوبا ميغيل دياز كانيل سيزور روسيا يوم 1 نوفمبر المقبل.

وقال رودريغيز إن "الوزارة تؤكد أنه ستجري في هذا الموعد زيارة زعيم كوبا لموسكو"، مضيفا أن دياز كانيل يخطط لزيارة الصين وكوريا الشمالية وفيتنام ولاوس بعد زيارته لروسيا.

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وفي وقت سابق ذكر النائب الأول لرئيس لجنة السياسات الاقتصادية لمجلس الاتحاد الروسي سيرغي كلاشنيكوف عن احتمال زيارة دياز كانيل لموسكو.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها زعيم كوبا الجديد إلى دولة خارج حوض الكاريبي.

المصدر: تاس

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