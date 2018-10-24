كونتي: إيطاليا ستساعد على إعادة الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، عن سعي بلاده للمساهمة في إعادة الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

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وفي مقابلة حصرية مع ميخائيل غوسمان، النائب الأول للمدير العام لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية، قال كونتي: "يجب علينا مواصلة الحوار مع روسيا وتطويره". وذكر أن العلاقات بين روسيا وإيطاليا جيدة، أما المطلوب فهو تحسينها بين روسيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد كونتي أن بلاده "تحاول الدفع باستراتيجية أوسع نطاقا تقتضي إشراك جميع الشركاء الأوروبيين في الحوار (مع روسيا)"، مضيفا: تلك هي الطريق الوحيدة لسد فجوة السنوات الأخيرة الماضية، لأن الحوار الذي استمر 25 عاما قد انقطع. إذن علينا أن نسعى لإعادة الحوار وتعاوننا الثنائي. نحن نريد مساعدة روسيا، لكن إذا فعلنا ذلك منفردين، فلن يكون ذلك كافيا، لذا نريد إشراك جميع شركائنا".

المصدر: تاس