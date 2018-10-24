مؤتمر دولي بشأن ليبيا في إيطاليا الشهر المقبل بتمثيل روسي على مستوى عال

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن بلاده ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، وتتوقع أن تسهم روسيا في نجاحها إسهاما ملموسا.

وجاء هذا الإعلان أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده كونتي اليوم في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب مفاوضات جرت بينهما.

من جانبه، أعرب بوتين عن دعم موسكو لكل ما تفعله إيطاليا في مجال التسوية الليبية، لا سيما المؤتمر الذي سيعقد في مدينة باليرمو 12-13 نوفمبر المقبل بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالتسوية الليبية.

قال الرئيس الروسي، ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كان سيحضر المؤتمر شخصيا: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأستطيع المشاركة شخصيا، لكن التمثيل الروسي سيكون عاليا".

وأعرب بوتين، أثناء المؤتمر، عن أسفه إزاء الوضع الليبي الحرج، مشددا على ضرورة منع التصعيد في البلاد والحفاظ على وحدتها.

وأشار الزعيم الروسي إلى أن الأزمة التي تشهدها ليبيا "مصطنعة وليس من قبل روسيا"، مؤكدا أن مواقف موسكو وروما تتطابق في أن المشاكل التي تعاني منها ليبيا يجب حلها من قبل الشعب الليبي نفسه، ولا ينبغي لأطراف خارجية إلا تأدية دور جهات ضامنة للتسوية.

من جانبه، ذكر كونتي أنه لا يمكن تعزيز مؤسسات الحكم في ليبيا إلا عن طريق المصالحة والحوار الشامل الذي يقوده الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم المساعي الأممية.

وحول مشاركة روسيا في المؤتمر المقبل، قال كونتي إن لديها أهمية خاصة للمضي قدما.

المصدر: RT