 
مباشر

بيسكوف: موسكو لن تتدخل في قضية اختفاء خاشقجي وتعول على الإطار القانوني

أخبار روسيا

بيسكوف: موسكو لن تتدخل في قضية اختفاء خاشقجي وتعول على الإطار القانوني
Sputnik
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky1g

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لا يجدر بها أن تتدخل في الوضع حول الصحفي السعودي المفقود، وإن موسكو تعول أن تحل هذه القضية في الإطار القانوني.

وقال بيسكوف للقناة التلفزيونية الروسية الأولى في هذا الصدد: "لا أعتقد أنه يجدر التدخل بطريقة أو بأخرى في الوضع بشأن الصحفي السعودي أو مناقشته أو تفكيكه قطعة قطعة. التعاون القائم بين أجهزة التحقيق التركية والدبلوماسيين السعوديين بالطبع مصدر ارتياحنا. نحن نعول أن الوضع سوف يحل من دون اتهامات جوفاء، في الإطار القانوني".

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي يكتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017، قد اختفى في تركيا في 2 أكتوبر بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة لبلاده في إسطنبول.

وتؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد مغادرته مبنى القنصلية، فيما يؤكد الأتراك أنه لم يخرج منه.

بالمقابل طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تثبت السعودية عدم مشاركتها في اختفاء الصحفي، مشيرا إلى أن تفسيرات الرياض بهذا الشأن غير مقنعة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: واشنطن تتحمل جزءا من مسؤولية اختفاء خاشقجي