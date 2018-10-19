بيسكوف: موسكو لن تتدخل في قضية اختفاء خاشقجي وتعول على الإطار القانوني

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لا يجدر بها أن تتدخل في الوضع حول الصحفي السعودي المفقود، وإن موسكو تعول أن تحل هذه القضية في الإطار القانوني.

وقال بيسكوف للقناة التلفزيونية الروسية الأولى في هذا الصدد: "لا أعتقد أنه يجدر التدخل بطريقة أو بأخرى في الوضع بشأن الصحفي السعودي أو مناقشته أو تفكيكه قطعة قطعة. التعاون القائم بين أجهزة التحقيق التركية والدبلوماسيين السعوديين بالطبع مصدر ارتياحنا. نحن نعول أن الوضع سوف يحل من دون اتهامات جوفاء، في الإطار القانوني".

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي يكتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017، قد اختفى في تركيا في 2 أكتوبر بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة لبلاده في إسطنبول.

وتؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد مغادرته مبنى القنصلية، فيما يؤكد الأتراك أنه لم يخرج منه.

بالمقابل طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تثبت السعودية عدم مشاركتها في اختفاء الصحفي، مشيرا إلى أن تفسيرات الرياض بهذا الشأن غير مقنعة.

المصدر: نوفوستي