لجنة التحقيق الروسية: تفكيك عبوة ناسفة ثانية في كلية البوليتيكنك بكيرتش

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي عن انتهاء تطهير كلية البوليتيكنك في مدينة كيرتش شرقي شبه جزيرة القرم الروسية من المتفجرات التي أدخلها في المبنى منفذ الهجوم الدامي.

وأكد فرع مصلحة الأمن الفيدرالي الروسية في جمهورية القرم إخلاء مبنى الكلية المستهدفة من المتفجرات بعد إنهاء فريق إزالة الألغام مهمته، مضيفا أن خبراء جنائيين ومحققين من هيئة التحقيق الروسية وممثلين عن الأمن الروسي والشرطة يواصلون عملهم في المكان.

وسبق أن أفاد المتحدث باسم اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أندريه برجيزدومسكي، بالعثور على عبوة ناسفة ثانية لم تنفجر، داخل الكلية كانت في حقيبة منفذ الهجوم، مضيفا أن الخبراء فككوها عن بعد فور العثور عليها.

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وشهدت الكلية ظهر اليوم الأربعاء تفجير عبوة ناسفة تحتوي على قطع معدنية في غرفة الطعام بلكلية أعقبه إطلاق منفذ الهجوم النار من بندقية وانتحر لاحقا.

وأكد قسم الاستعلامات الطبية المناوب الموحد في مدينة كيرتش أن عدد المصابين في الهجوم ارتفع إلى 55 شخصا، 16 منهم في حالة خطيرة، فيما بقي العدد المؤكد للقتلى 19 شخصا.

وصنفت لجنة التحقيق بداية الهجوم إرهابيا، لكنها بعد ذلك، غيرت تصنيف الواقعة لـ "القتل الجماعي".

المصدر: وكالات





