استطلاع رأي: شعبية بوتين وميدفيدف في ارتفاع

قال مدير مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، ميخائيل مامونوف إن استطلاعات الرأي الأخيرة تفيد بأن شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف تتزايد.

وأشار مامونوف إلى أن استطلاعا للرأي أجري في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري أفاد بأن 64.6 % من بين المستطلعة آراؤهم أعربوا عن رضاهم عن أداء الرئيس بوتين، وكانت نسبتهم في الأسبوع الذي سبقة 63.2%.

أما نسبة الذين أبدوا رضاهم حول أداء رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف فقد صعدت في الأسبوعين الأخيرين من 34.2 إلى 35%.

وأوضح مامونوف خلال مؤتمر صحفي أن "التقلبات التي رصدها المركز تحمل طابعا متباينا. وهذه الحالة تعكس استقرار الوضع السياسة والاجتماعي، والمزاج الشعبي العام في روسيا".

يشار إلى أن المركز عادة يطرح استفساراته على 1600 شخص من عمر 18 عاما فما فوق، من شرائح اجتماعية مختلفة كل يوم خلال أسبوع ويأخذ النسبة الوسطية لآرائهم.

المصدر: "صحيفة "روسيسكايا غازيتا"