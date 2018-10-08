فيرشينين: تنحي الأسد بات من الماضي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة كشرط مسبق لبدء أي عملية سياسية في سوريا، باتت خارج الأجندة الدولية الراهنة في الواقع.

وأكد فيرشينين، اليوم الاثنين، لدى تعليقه على سير أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لا أحد من وزراء خارجية الدول المشاركة في الجمعية أثار موضوع تنحي الأسد.

وأضاف فيرشينين: "يوجد فهم بأن هذا البلد الذي يحظى بعضوية الأمم المتحدة، لديه الحق بأن يرسم بنفسه إلى أين يتجه، ومن يقوده وسيطبق هذا الحق، لذا يمكنني القول إننا تجاوزنا هذه القضية (مطلب رحيل الأسد) بالفعل، وهذا جيد جدا".

وكانت روسيا تصر دائما ولا تزال على أن مصير الرئيس السوري الحالي بيد الشعب السوري لوحده، عبر الانتخابات، فيما طالبت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في وقت سابق، بإنهاء سلطة الأسد معتبرة هذا المطلب شرطا أساسيا لتحقيق أي تسوية في سوريا.

المصدر: نوفوستي









