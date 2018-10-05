روسيا: توريد "إس-300" لسوريا غير موجه ضد أي دولة ثالثة

أكدت روسيا أن توريد عدد من منظوماتها الصاروخية للدفاع الجوي من طراز "إس-300" للجيش السوري ليس موجها ضد أي دولة ثالثة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة "تاس"، اليوم الجمعة: "إن هذه العملية مكرسة لتعزيز الأمن وهي ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة".

وأوضح بوغدانوف: "هذه المنظومة تحمل طابعا دفاعيا بحتا ونشرها هناك يهدف لضمان أمن مواطنينا، عسكريينا في مطار حميميم".

والأربعاء الماضي أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الأمن الروسي، عن إنجاز عملية توريد مجموعة من منظومات "إس-300" الصاروخية إلى سوريا.

وقال شويغو: "هذه الدفعة شملت 49 قطعة من المعدات العسكرية، بينها لواقط الإضاءة والأنظمة الأساسية لتحديد الأهداف وآليات التحكم و4 منصات إطلاق".

وجرى ذلك بعد أن أسقط بالخطأ صاروخ أطلقته قوات الدفاع الجوي السورية، في محاولة لصد هجوم من الطيران الإسرائيلي ،من منظومة من طراز "إس-200"، يوم 17 سبتمبر الماضي، طائرة استطلاع روسية من نوع "إيل-20" فوق مياه البحر الأبيض المتوسط كان على متنها 15 عسكريا قتلوا جميعا، وحملت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل كامل المسؤولية عن الحادث ومقتل العسكريين الروس، واصفة تصرفات القوات الإسرائيلية بالإهمال الإجرامي.

وعلى خلفية هذا الحادث أعلنت روسيا على لسان وزير دفاعها أنها قررت توريد منظومات من طراز "إس-300" للجيش السوري في خطوة انتقدتها بشدة إسرائيل والولايات المتحدة.

المصدر: تاس + وكالات