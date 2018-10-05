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زفاف جماعي لـ200 عريس في الشيشان بطقوس فلوكلورية

أخبار روسيا

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أقيم في عاصمة جمهورية الشيشان الروسية مدينة غروزني حفل زفاف لـ 200 عريس في الذكرى الـ 200 لتأسيس المدينة.

 وجرت الاحتفالات في حديقة الزهور بوسط المدينة بالقرب من مجمع "غروزني سيتي". ورافقت المراسم الاحتفالية الألعاب والرقصات التقليدية.

وتشهد المدينة احتفالات واسعة بما فيها مهرجانات ومسابقات رياضية وحفلات موسيقية. ويحضر الاحتفالات آلاف الضيوف من داخل روسيا ومن الخارج، بينهم ساسة وفنانون ونجوم رياضة.

المصدر: نوفوستي

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