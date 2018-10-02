"ياك-141" السوفيتية نجحت في الإقلاع والهبوط العمودي قبل "إف-35" بعقود

تمكنت مقاتلات الجيل الخامس F-35 الأمريكية من الهبوط العمودي على حاملة الطائرات البريطانية الملكة إليزابيث، فيما المفاجأة كانت في أن تقنية الهبوط سوفيتية، وتخلت عنها موسكو قبل عقود.

الهبوط العمودي، تقنية توصل إليها علماء الاتحاد السوفيتي قبل عقود، وتعد مقاتلة "ياك-141" أول مقاتلة تقلع وتهبط عموديا، إذ أقلعت وهبطت بنجاح للمرة الأولى في مارس 1987.

وفي 26 سبتمبر 1991 نفذت أول إقلاع وهبوط عمودي على متن حاملة الطائرات "الأميرال غورشكوف".

وتوقف مشروع "ياك–141" نظرا لتغيير العسكريين استراتيجياتهم، وأودعت المقاتلة المتحف، وطويت ملفات تصميمها ومواصفاتها حتى الوقت المناسب.

Sputnik

ومع حلول 2017 فكرت الحكومة الروسية في إحياء مشروع "ياك–141"، فيما لا يزال الغموض يلف مشروعها الجديد.

وتميزت "ياك–141" بتسليحها، حيث كانت مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 مم يحتوي على 120 طلقة، وصواريخ "جو - جو" فائقة الدقة في عصرها.

المصدر: RT