سخرية روسية من مزاعم كييف نشر موسكو أسلحة نووية في القرم

علّق عضو "مجلس الدوما" الروسي أندريه كوزينكو بشكل ساخر على تصريح وزير خارجية أوكرانيا بافل كليمكين، الذي زعم أن موسكو تنشر أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال كوزينكو، إن هذيان سلطات كييف سيجعلها بعد السلاح النووي، تشاهد ملك الموت في طرقات القرم.

وأضاف كوزينكو الذي يمثل القرم في مجلس الدوما، أن للهلع الذي أصاب سلطات كييف ما يبرره، وتابع: "لدى روسيا أسلحة تتفوق بقوتها بشكل كبير على ما تمتلكه أي دولة أخرى وهذا كله، فقط لكي لا يحلم أشخاص مثل كليمكين وأصحابه بتدنيس شبر واحد من أراضي روسيا".

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني في حديث تلفزيوني مؤخرا، أن "روسيا، ربما نشرت أسلحة نووية أو على الأقل البنية التحتية اللازمة لها، في شبه جزيرة القرم".

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ويعتقد كليمكين أن الجيش الروسي، حوّل القرم لقاعدة عسكرية ضخمة، مشيرا إلى إعداد بلاده مشروع قرار خاص للأمم المتحدة يشير إلى "عسكرة شبه جزيرة القرم".

المصدر: نوفوستي