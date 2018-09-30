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الحديث عن دعم صربيا سابق لأوانه

أخبار روسيا

الحديث عن دعم صربيا سابق لأوانه
Sputnik
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اعتبر دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن دعم روسي لصربيا، وأن الأمر يتطلب قبل كل شيء انعقاد المباحثات بين زعيمي البدين.

وجاء تصريح الكرملين المقتضب هذا، تعليقا على الأنباء التي تتحدث عن نية الرئيس الصربي ألكسندر فويتش طلب دعم روسيا لبلاده على خلفية التوتر الحاصل في كوسوفو.

وأعلن الرئيس الصربي مؤخرا نيته لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع في كوسوفو وميتوهيا، وطلب دعم موسكو لصربيا.

وأشار إلى أنه لا ينوي طلب المساعدة العسكرية، وأنه بصدد لقاء بوتين في الـ2 من أكتوبر المقبل في موسكو.

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ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الصربي استنفار جيش بلاده، عقب استيلاء القوات الخاصة في إقليم كوسوفو الانفصالي على أرض صربية.

المصدر: لينتا رو

 

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