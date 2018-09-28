جمعية مسلمي روسيا تدعو شويغو للمساعدة في بناء مسجد

دعت الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وبطريرك موسكو وسائر روسيا البطريرك كيريل، للمساعدة في بناء مسجد قرب كنيسة القوات المسلحة الروسية في موسكو.

وقال رئيس الجمعية ألبير كرغانوف: "نأمل في أن يتخذ القرار المناسب بشأن بناء المسجد بالقرب من الكنيسة الجديدة المزمع إنشاؤها، بسبب الدور الذي لعبه المواطنون من مختلف الديانات في الحرب الوطنية العظمى وفي قتالهم ضد نابليون بونابرت.. واليوم يقاتل الجنود الروس المسلمون في سوريا، مؤدين واجبهم الوطني إلى جانب إخوانهم من الديانات الأخرى".

وأضاف: "توجهنا بالطلب إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وكذلك إلى بطريرك موسكو وسائر روسيا البطريرك كيريل، باعتباره الرئيس الفخري لمجلس الديانات المشتركة في روسيا، في سبيل اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".

وحظيت فكرة بناء كنيسة للقوات المسلحة الروسية بمباركة البطريرك كيريل، إذ من المخطط لها أن تكون مركزا روحيا ومجمعا تربويا ومنهجيا للعسكريين والقساوسة ولعموم المواطنين الروس.

المصدر: نوفوستي