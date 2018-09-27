الكرملين يعلق على التسريبات الأخيرة حول المتهم بقضية سكريبال

أعلن الكرملين أنه سيتأكد من صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن هوية أحد الروسيين اللذين تتهمهما لندن بتسميم رجل الاستخبارات والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين سيتحقق من صحة المعلومات الواردة في التقارير الإعلامية بشأن منح الرئيس فلاديمير بوتين لقب "بطل روسيا" لأحد المتهمين، الذي تقول بريطانيا إنه ضابط في الاستخبارات الروسية.

وأضاف بيسكوف أنه لا يعرف من هو الشخص الذي ورد اسمه في التقارير الإعلامية الأخيرة بشأن قضية سكريبال.

وأشار إلى أنه حسب المعلومات المتوفرة لدى الرئيس الروسي، فإن الشخصين المدعوين ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف، اللذين اتهمتهما لندن، مدنيان ولا علاقة لهما بالاستخبارات العسكرية الروسية.

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وجاء ذلك تعليقا على ما نشره موقع "بيلينغ كات" وصحفيون بريطانيون، حول أن المدعو رسلان بوشيروف اسمه الحقيقي أناتولي تشيبيغا وهو عقيد في هيئة الاستخبارات العامة التابعة لهيئة الأركان الروسية، حسب التقارير.

وتدعي التقارير أيضا بأن الرئيس الروسي منح لقب "بطل روسيا" للعقيد تشيبيغا.

وسبق لألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف أن صرحا في حديث لقناة RT، بأنهما رجلا أعمال ولا علاقة لهما بالاستخبارات، وأنهما زارا بريطانيا في مارس الماضي لأغراض سياحية ولا علاقة لهما بتسميم سكريبال.

المصدر: نوفوستي