نتنياهو يقترح على بوتين إيفاد قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى موسكو

اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع الرئيس الورسي فلاديمير بوتين إيفاد قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى موسكو لتوضيح ملابسات حادث "إيل 20" في سوريا.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب المكالمة الهاتفية، أن نتنياهو قدم التعازي بمقتل العسكريين الروس، وحمل سوريا مسؤولية حادث الطائرة.

وأكد نتنياهو على أهمية مواصلة التنسيق في المجال الأمني بين روسيا وإسرائيل، والذي "ساهم في تفادي خسائر كثيرة من الجانبين" خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كما أكد نتنياهو استعداد إسرائيل لتقديم كل المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث، واقترح إيفاد قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى موسكو.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن عزمه مواصلة محاربة الحضور العسكري الإيراني في سوريا و"محاولات إيران" تسليم أسلحة إلى حركة "حزب الله" اللبنانية.

يتبع..