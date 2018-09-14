موسكو: لا نعتزم الرد على مطالب واشنطن غير الشرعية

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا تعتزم تنفيذ مطالب واشنطن غير الشرعية بشأن تفتيش المواقع الكيميائية الروسية، ولا حتى الرد عليها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على أسئلة الصحفيين بهذا الشأن: "بالطبع، لا نعتزم أن ننفذ بل وحتى أن نرد على مطالب واشنطن غير الشرعية والتي تأتي بلغة الإنذار وتتخطى حدود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حول عمليات التفتيش الإضافية على أراضي روسيا".

وأعادت إلى الأذهان أن روسيا قامت بإتلاف كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية في سبتمبر عام 2017 بمراقبة دولية، وتلتزم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما لم يتوقف عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في روسيا، حيث فتشوا 4 مواقع كيميائية سابقة منذ بداية العام الجاري.

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وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بتفتيش مواقع كيميائية روسية على خلفية قضية تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وفرضت واشنطن في أغسطس الماضي عقوبات على موسكو، متهمة إياها بالوقوف وراء تسميم سكريبال، وهددت بفرض مجموعة ثانية، أكثر شدة، من العقوبات في حال عدم تلبية مطالبها المذكورة.

المصدر: نوفوستي