لافروف والصفدي يبحثان هاتفيا إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي، قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته عقب المكالمة الهاتفية، التي جرت "بمبادرة من الجانب الأردني"، أن "الوزيرين تطرقا بالتفاصيل خلال المحادثات إلى تطورات الأوضاع في سوريا بالتركيز على تطبيق الخطوات الخاصة بعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم، بما في ذلك المتواجدين في المناطق الواقعة قرب الحدود الأردنية السورية".

كما تبادل لافروف والصفدي الآراء بشأن الوضع في قضية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددين على ضرورة احترام القرارات المناسبة الصادرة عن الأمم المتحدة والامتناع عن الإجراءات الأحادية.

وأضاف البيان أنه "تم تأكيد التصميم المشترك للجانبين على دعم المستوى العالي للتنسيق السياسي وتكثيف التعاون الروسي الأردني الثنائي متعدد الاتجاهات".

وكثفت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة، بالتعاون مع روسيا، العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ووجهت دعوات عدة إليهم للعودة.

وتطرح روسيا مناقشة الجهود اللازمة في هذا المجال في مختلف المنصات الدولية، مشيرة إلى أن معظم الأراضي السورية التي كانت في قبضة المسلحين تم تحريرها من قبل القوات الحكومية، الأمر الذي يتيح عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وبحسب معطيات أصدرتها جهات رسمية مختلفة في وقت سابق فر من سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011 حوالي 7 ملايين شخص معظمهم إلى تركيا والأردن ولبنان، التي تتواصل معها روسيا بصورة نشطة حول هذا الملف.

المصدر: الخارجية الروسية + RT