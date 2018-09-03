روسيا لمنظمة حظر الكيميائي: ثمة تحضيرات لاستفزاز في إدلب
Reuters Murad Sezer
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سيلتقي مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، يوم 3 سبتمير، مع الوفود الوطنية في المنظمة.
وقالت ممثلية روسيا الدائمة لدى هذه المنظمة الدولية، في تغريدة على تويتر، إن روسيا ستناقش مع أعضاء المنظمة الآخرين، الوضع في محافظة إدلب السورية.
وجاء في التغريدة:" سيعقد السفير شولغين، اليوم لقاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مع الوفود الوطنية، لمناقشة الوضع المقلق في إدلب وليبلغ هذه الوفود، بالتحضير الجاري لعملية مفبركة جديدة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا".
المصدر: تاس
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