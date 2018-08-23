لافروف يبحث مع بومبيو هاتفيا الوضع في سوريا وقضيتي بوتينا وسينتسوف

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أكثر مسائل الأجندة الدولية إلحاحا، مع إعارة اهتمام خاص إلى مستجدات الوضع في سوريا.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف شدد أثناء المكالمة على أن تطورات الأوضاع في العالم تتطلب من موسكو وواشنطن توحيد جهودهما للتصدي للتحديات والمخاطر المشتركة، مشيرا إلى أن استمرار الولايات المتحدة في اتباع النهج المضر نحو نسف العلاقات مع روسيا يحول دون ذلك.

وطالب لافروف السلطات الأمريكية بالوقف الفوري لملاحقة المواطنة الروسية المحتجزة لدى الولايات المتحدة ماريا بوتينا، قائلا إن اعتقالها جاء تحت ذريعة مصطنعة.

وفي هذا السياق، ذكّر عميد الدبلوماسية الروسية بقضايا قسطنطين ياروشينكو وفيكتور بوت وغيرهما من المواطنين الروس المحكوم عليهم بالسجن في الولايات المتحدة، خلافا للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الدولتين في عام 1999.

من جانبه، تطرق بومبيو، حسب بيان الخارجية الروسية، إلى قضية المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف المسجون في روسيا بتهمة الإرهاب، و"حصل على التوضيحات المطلوبة" من نظيره الروسي.

كما أشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا جدول اتصالاتهما المقبلة.

المصدر: الخارجية الروسية