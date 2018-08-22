بوتين: نؤيد عقد قمة اتحاد القطب الشمالي

أعلن الرئيس، فلاديمير بوتين، في سوتشي اليوم، عن استعداد روسيا للمشاركة في قمة اتحاد القطب الشمالي.

وقال الرئيس الروسي خلال اللقاء مع رئيس فنلندا ساولي نينيستو: "نحن نعلم بخطتكم المتعلقة بتنظيم قمة اتحاد القطب الشمالي. ونحن على استعداد لمناقشة ذلك أيضا".

وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن استعداد الجانب الروسي، للمشاركة في هذا العمل.

وقبل ذلك، أعلن سفير فنلندا في موسكو، ميكو هاوتالا، في حديث لصحيفة "كوميرسانت"، أن رئيس فنلندا، سيقوم على الأغلب بلفت الانتباه، خلال مباحثاته مع نظيره الروسي، إلى مشاكل أقصى الشمال وسيبلغه بمبادرته حول عقد أول قمة لاتحاد القطب الشمالي.

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وفي القمة المحتملة، يمكن أن تشارك الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي: فنلندا وروسيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج والدنمارك والسويد وإيسلندا.

وتأسس مجلس منطقة القطب الشمالي، رسمياً في عام 1996 وفقاً لإعلان أوتاوا وهو منتدى حكومي دولي رفيع المستوى، يشجع التعاون والتفاعل بين دول القطب الشمالي .

المصدر: وكالات