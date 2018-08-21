بوتين في تهنئة بالأضحى: قيم الإسلام الأصيلة تدعم حسن الجوار بين الشعوب

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن قيم الإسلام الأصيلة تساعد في توحيد الناس واتباعهم تقاليد حسن الجوار بين الشعوب.

وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرها الكرملين على موقعه اليوم الثلاثاء، إن "عيد الأضحى يشجع على الخير والعدالة والرحمة، وعلى الرفق في معاملة الآخرين، مضيفا أن هذه القيم الإنسانية السامية تشكل أساسا متينا لمكارم الأخلاق.

وأشار بوتين إلى أهمية أن قيم الإسلام الأصيلة لا تزال تعتبر إلى يومنا هذا أساسا للحياة الروحية للمجتمع المسلم في روسيا، وهي تساعد في توحيد الناس وتدفعهم للتمسك بتقاليد حسن الجوار بين ممثلي مختلف الشعوب والأديان والثقافات، التي لها جذور تاريخية راسخة في بلادنا.

المصدر: موقع الكرملين