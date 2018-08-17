بوتين يعين سفيرا جديدا لدى دولة الكويت

الصورة من الموقع الرسمي لسفارة روسيا الاتحادية لدى الكويت

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدبلوماسي نيكولاي ماكاروف سفيرا لروسيا في دولة الكويت، ونشر قرار التعيين على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية.

وجاء في قرار رئاسي روسي: "عُين ماكاروف نيكولاي فالينتينوفيتش سفيرا فوق العادة لروسيا لدى دولة الكويت".

وشغل ماكاروف في وزارة الخارجية الروسية منصب نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر: "نوفوستي"