// 26.06.2018 по тикету 15478
بوتين يعين سفيرا جديدا لدى دولة الكويت
الصورة من الموقع الرسمي لسفارة روسيا الاتحادية لدى الكويت
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عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدبلوماسي نيكولاي ماكاروف سفيرا لروسيا في دولة الكويت، ونشر قرار التعيين على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية.
وجاء في قرار رئاسي روسي: "عُين ماكاروف نيكولاي فالينتينوفيتش سفيرا فوق العادة لروسيا لدى دولة الكويت".
وشغل ماكاروف في وزارة الخارجية الروسية منصب نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: "نوفوستي"
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