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تسمم 50 طفلا بأحد مخيمات الرياضة بجمهورية داغستان

أخبار روسيا

تسمم 50 طفلا بأحد مخيمات الرياضة بجمهورية داغستان
Reuters Thomas Peter
أرشيف
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أعلنت السلطات في جمهورية داغستان الروسية عن تسمم 50 طفلا، أثناء وجودهم في أحد المخيمات الرياضية، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

ويخضع الأطفال المصابون إلى العلاج في المستشفى من عدوى معوية حادة، كما يقوم الأطباء بإجراء تحاليل للتأكد من عدم إصابتهم بوباء.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر طبية أن جميع الأطفال، الذي يتلقون العلاج في المستشفى، كانوا في مخيم "سبارتاك" للرياضة، الذي كان يستضيف 200 طفل.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لم يتم بعد تحديد سبب التسمم، وأن الطاقم الطبي يعمل على ذلك.

المصدر: نوفوستي

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