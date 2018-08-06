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زاخاروفا تنشر صورة لها مع زميلها ستيفن سيغال

أخبار روسيا

زاخاروفا تنشر صورة لها مع زميلها ستيفن سيغال
Sputnik
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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نشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة تجمعها مع نجم أفلام الآكشن الهوليودية وزميلها الجديد، ستيفن سيغال .

وأرفقت زاخاروفا الصورة بتعليق: "مع زميل العمل".

وقبل ذلك، علقت زاخاروفا على تصريح للسفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، عبر فيه عن شكوكه في جدوى تعيين سيغال الذي، كما قال، لا تتوفر لديه أي خبرة في المجال الدبلوماسي.

وأشارت زاخاروفا ردا على تحفظ ماكفول إلى أن "مساهمة ماكفول في تدهور العلاقات الثنائية كانت هائلة". 

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وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية، السبت الماضي، عن تعيين سيغال الذي يحمل الجنسيات الأمريكية والروسية والصربية، ممثلا خاصا لها لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

المصدر: صفحة ماريا زاخاروفا في "فيسبوك" + نوفوستي

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