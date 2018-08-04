مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية شرقي روسيا

أفاد مصدر في هيئة الطوارئ الروسية بمقتل 18 شخصا بتحطم مروحية في منطقة إيغاركا بإقليم كراسنويارسك شرقي البلاد صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "كان على متن المروحية التابعة لشركة "يوتاير" 15 راكبا بالإضافة إلى أعضاء الطاقم الـ3، وكلهم لقوا مصرعهم".

وأضاف المصدر أن المروحية من نوع "مي-8" تحطمت فور إقلاعها واحترقت عند اصطدامها بالأرض، فيما رجح مصدر آخر أن يكون عطل فني سببا للكارثة.

وذكرت الطوارئ أن المروحية كانت تنقل عمالا إلى أحد الحقول النفطية شمالي الإقليم.

المصدر: وكالات