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مقتل طيار في تحطم مروحية جنوبي روسيا

أخبار روسيا

مقتل طيار في تحطم مروحية جنوبي روسيا
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
مروحية "مي-8" (أرشيف)
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لقي طيار مروحية مصرعه بتحطم طائرته في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا صباح اليوم الخميس.

وأفادت مصادر في هيئات الطوارئ في الإقليم بأن المروحية تحطمت أثناء قيامها بخدمات زراعية، مشيرة إلى أنها احترقت بعد اصطدامها بالأرض.

ولم يكن على متنها إلا الطيار البالغ 50 عاما من العمر، والذي لقي مصرعه جراء الحادث.

وتوجه فريق من المحققين إلى الموقع لكشف ملابسات الكارثة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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