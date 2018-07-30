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مصرع 8 أشخاص بحريق في منزل سكني في سوتشي

أخبار روسيا

مصرع 8 أشخاص بحريق في منزل سكني في سوتشي
Globallookpress
أرشيف
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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح مختلفة جراء حريق اندلع في منزل خاص في مدينة سوتشي جنوب روسيا.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية، بأن الحريق اندلع في منزل خشبي مكون من طابقين، مضيفة أن مساحته بلغت 300 متر مربع.

من جهته أفاد موقع "NR" بأن الحريق اندلع في الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين بتوقيت موسكو، مشيرا إلى أن عملية إطفائه تمت بمشاركة 62 رجل إطفاء، و19 سيارة إطفاء.

المصدر: Lenta.ru

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