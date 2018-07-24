روسيا: الرئيس بوتين سيزور الهند في أكتوبر المقبل

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى الهند في شهر أكتوبر المقبل، وسيلتقي خلالها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين التقى رئيس وزراء الهند مودي، في مدينة سوتشي الروسية في شهر مايو الماضي، وناقشا خلال اللقاء، والذي تم بصفة غير رسمية، المسائل الدولية الملحة".

وأضاف: "نحن وزملاؤنا في الهند نحضر للزيارة القادمة للرئيس الروسي في شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري.. وهذا سيكون حدثا مفصليا في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وبحسب أوشاكوف، سيشارك الرئيس الروسي في قمة بلدان "بريكس"( البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجمهورية جنوب أفريقيا)، والتي ستعقد يوم الخميس القادم في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، حيث سيلتقي رئيس وزراء الهند على هامش القمة.

وتشارك تركيا في هذه القمة بصفتها الرئيسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بناء على اقتراح تقدم به الرئيس بوتين لأعضاء المجموعة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا