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موسكو تجري مشاورات مع شركائها لرفع العقوبات عن سوريا

أخبار روسيا

موسكو تجري مشاورات مع شركائها لرفع العقوبات عن سوريا
Sputnik
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صرح ممثل وزارة الخارجية الروسية نيكولاي بورتسيف اليوم الاثنين، بأن الوزارة تجري مشاورات مع الشركاء الأجانب من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وكذلك تقديم مساعدات إنسانية.

وقال بورتسيف في جلسة داخل مقر لجنة التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بشأن عودة اللاجئين إلى الأراضي السورية: "المشاورات مستمرة مع جميع الشركاء الغربيين والإقليميين البارزين حول رفع العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب ضد سوريا".

وأشار المسؤول الروسي إلى عمل مكثف يجري مع الولايات المتحدة وفرنسا من أجل إرسال مساعدات إنسانية لسوريا، ومع منظمات دولية مختلفة لاستعادة البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

المصدر: إنترفاكس

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