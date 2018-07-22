انهيار جسر يربط روسيا والصين

نشرت صحيفة "Amur.info" على موقعها فيديو يبين كيف أدى ارتفاع منسوب المياه في نهر آمور إلى إغراق الرافعة التي تستخدم في بناء جسر يربط مدينة بلاغوفيشتشينسك الروسية بخيخه الصينية.

وقالت الحكومة المحلية لمقاطعة آمورسكايا الروسية في بيان: "لم يكن ممكنا إزالة الرافعة وسحبها إلى ضفة النهر بسبب الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه".

وأكد البيان سلامة العاملين في بناء الجسر ولم يصب أي منهم بأذى بسبب الفيضانات، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت سابقا من قبل الجهات المحلية المختصة.

المصدر: لينتا.رو