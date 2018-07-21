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عندما تقفز الضحية في فم القاتل طواعية

أخبار روسيا

عندما تقفز الضحية في فم القاتل طواعية
Sputnik
محمية كرونوتسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا
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حالف الحظ، أحد المصورين الروس، والتقط صورة جميلة لثعلب وهو يحاول التهام سمكة صغيرة قامت بالقفز بنفسها داخل أنيابه.

Кроноцкий природный биосферный заповедник
Кроноцкий природный биосферный заповедник
Кроноцкий природный биосферный заповедник

ونالت الصورة، في مواقع التواصل الاجتماعي على مئات الإعجابات وتحول الثعلب، من خلال اللقطة الطريفة، إلى نجم شهير في الانترنت، وترافق نشرها بعشرات التعليقات المعجبة.

وتم التقاط هذه الصور المثيرة، في محمية كرونوتسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا، وفيها ظهر الثعلب الجميل بفروته البرتقالية الرائعة، سعيدا بهذه الفرصة التي سمحت له بسد جوعه دون بذل أي جهد كان، فقط كان يجب عليه الوقوف وفتح بوزه أمام السمكة.  

المصدر: kp.ru

 

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