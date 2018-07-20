مقتل شرطيين في جمهورية داغستان الروسية

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية داغستان الروسية في شمال القوقاز مقتل شرطيين بإطلاق نار نفذه مجهولون.

وذكرت الشرطة الداغستانية أن مجهولين يستقلون سيارة من نوع "لادا" أطلقوا النار على دورية مرور كان داخلها 3 من رجال الأمن، على طريق "القوقاز" الفيدرالي للسيارات، مساء اليوم الجمعة داخل منطقة كيزيل يورت.

ولقي اثنان من رجال الشرطة مصرعهما في الحال، فيما توارى المسلحون عن الأنظار، وبدأت الشرطة البحث عن الجناة، كما زار وزير الداخلية في جمهورية داغستان عبد الراشد محمدوف إلى مكان الحادث.

المصدر: تاس