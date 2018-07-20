احتجاز 3 سفن تركية في روسيا

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للملاحة البحرية والنهرية عن احتجاز 3 سفن شحن تابعة لشركة "بالمالي" التركية في ميناءين روسيين بسبب مخالفات.

وأوضحت الوكالة أنه تم احتجاز سفينة "ريرويل 5" في ميناء أزوف الروسي يوم 20 مايو وسفينتي "ريرويل 3" و"مير جلال باشاييف" في ميناء روستوف على الدون يومي 4 يونيو و30 يونيو على التوالي.

وبعد تفتيش السفن، اكتشفت هيئة مراقبة الموانئ عددا من المخالفات للاتفاقية الدولية "حول العمل والملاحة البحرية"، حيث لم يتم دفع الرواتب لطواقم السفن.

وبناء على ذلك رفضت السلطات في الميناءين الروسيين السماح بالخروج من الميناءين للسفن التي كانت تنفذ رحلاتهم تحت علم مالطا، وعدد من أفراد طواقمها مواطنون روس.

وكان أفراد طاقم سفينة "ريرويل 5" قد أعلنوا إضرابا عن الطعام بميناء أزوف الروسي احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. وتبلغ قيمة الديون على ذمة الشركة التركية نحو 100 ألف دولار.

المصدر: إنترفاكس









