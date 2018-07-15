بعض سفن الأسطول الشمالي الروسي تصل البلطيق للمشاركة في العرض البحري العام

وصلت مجموعة من السفن التابعة للأسطول الشمالي الروسي إلى الخليج الفنلندي في بحر البلطيق، اليوم الأحد، للمشاركة في العرض العام للبحرية الروسية أواخر هذا الشهر.

وتضم المجموعة كلا من طراد "المارشال أوستينوف" الحامل للصواريخ، وغواصة "أوريول" النووية، وسفينة "سيفيرومورسك" الكبيرة المضادة للغواصات، وفرقاطة "الأميرال غورشكوف".

أوليغ كوليشوف / القوات البحرية الروسية

وأثناء تنقل السفن الأربع من بحر بارينتس، وهو بحر هامشي من المحيط المتجمد الشمالي، إلى مياه البلطيق، تدربت طواقمها على مهام متعلقة بالدفاع الجوي ومحاربة غواصات العدو، إضافة إلى تدريبات على عبور المضائق وتبادل الإشارات في أوقات النهار والليل.

وأفادت وكالة "تاس" بأن السفن الأربعة ستبدأ في أقرب وقت تدريباتها المتعلقة بالعرض العام للقوات البحرية الروسية الذي سيقام في 29 يوليو في مدينتي سان بطرسبورغ وكرونشتات على الشواطئ الروسية من بحر البلطيق.

المصدر: تاس