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اتفاق وشيك لإلحاق أطفال سوريين بمدارس وزارة الدفاع الروسية

أخبار روسيا

اتفاق وشيك لإلحاق أطفال سوريين بمدارس وزارة الدفاع الروسية
Sputnik Vitaliy Timkiv
روسيا، أرشيف
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تخطط الحكومتان الروسية والسورية لتوقيع اتفاقية ثنائية حول دراسة القاصرين السوريين في مدارس وزارة الدفاع الروسية.

وينص الأمر الذي وقعه رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، على ضرورة "الموافقة على مشروع الاتفاقية (التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية وتم تنسيقها مع وزارة الخارجية الروسية والهيئات الفدرالية المعنية الأخرى كما تم تنسيقها تمهيديا مع الجانب السوري) بين الحكومتين الروسية والسورية حول دراسة السوريين القاصرين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي تنفذ البرامج التعليمية الثانوية والمهنية والمتكاملة مع البرامج التعليمية الإضافية والهادفة إلى إعداد الطلاب للخدمة العسكرية والعمل في مؤسسات الدولة".

وأوضحت الوثيقة أيضا أن الحديث يدور عن المدارس التابعة لوزارة الدفاع الروسية، واقترحت إعداد الطلاب على أساس العقود الموقعة من قبل الهيئات المناسبة للجانبين ووفق البرامج التعليمية التي تم وضعها للطلاب الروس في هذه المدارس. وستتم العملية التعليمية في هذه المؤسسات مجانا وباللغة الروسية. ويتحمل الجانب الروسي كل تكاليف الدراسة. أما اختيار الطلاب للمدارس الروسية فسيقوم به الجانب السوري.

المصدر: تاس

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