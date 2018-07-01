روسيا تشدد الخناق على السيارات القديمة

بدأ اليوم في روسيا سريان مفعول صيغة جديدة لقواعد المرور تشدد الخناق على السيارات القديمة ذات المستوى العالي من الغاز العادم.

وستخص هذه القيود في الأصل السيارات القديمة المزودة بالمحركات من صنف "يورو-0" و"يورو-1" و"يورو-2".

وتقضي التعديلات الجديدة على قواعد المرور بحظر حركة السيارات غير الصديقة للبيئة في المناطق التي تعاني من مستوى عال من التلوث في الجو.

ومن الممكن أن يشمل هذا الحظر سيارات "جيغولي" و"لادا" المصنوعة في روسيا.

وسيتم الإشراف على تنفيذ هذه القواعد بمساعدة كاميرات الطرق ورجال شرطة المرور والقاعدة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الروسية التي تضم المعلومات حول النوع الإيكولوجي للسيارات المسجلة في روسيا.

المصدر: نوفوستي