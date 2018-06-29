// 26.06.2018 по тикету 15478
طلاء روسي فريد لإخفاء المقاتلات الفتاكة سو 57
tass.ru / Сергей Бобылев
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أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن علماءها صمموا مادة فريدة من نوعها للزجاج المستخدم في إنتاج الطائرات الحربية يحولها إلى أشباح أمام رادارات العدو ويشكل غطاء لمقاتلات "سو-57".
وأوضحت الشركة أن المادة ستستخدم لغطاء قمرة القيادة في هذه المقاتلات الروسية من الجيل الخامس، وأشارت إلى أن هذا الزجاج، مزيج من المعادن والأكسيد، لامتصاص الموجات الإلكترونية.
وقال المسؤول في شركة "روستيخ"، سيرغي أبراموف، تعليقا على هذا الابتكار: "هذه المادة لا توجد لها نقاط ضعف ، وسيتيح استخدامها تقليص وزن الزجاج الذي يغطي قمرة القيادة في الطائرات بمقدار الضعفين وكذلك رفع متانتها".
المصدر: وسائل إعلام روسية
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