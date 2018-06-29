 
مباشر

طلاء روسي فريد لإخفاء المقاتلات الفتاكة سو 57

أخبار روسيا

طلاء روسي فريد لإخفاء المقاتلات الفتاكة سو 57
tass.ru / Сергей Бобылев
مقاتلتان روسيتان من طراز "سو-57"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kg2v

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن علماءها صمموا مادة فريدة من نوعها للزجاج المستخدم في إنتاج الطائرات الحربية يحولها إلى أشباح أمام رادارات العدو ويشكل غطاء لمقاتلات "سو-57".  

وأوضحت الشركة أن المادة ستستخدم لغطاء قمرة القيادة في هذه المقاتلات الروسية من الجيل الخامس، وأشارت إلى أن هذا الزجاج، مزيج من المعادن والأكسيد، لامتصاص الموجات الإلكترونية.

وقال المسؤول في شركة "روستيخ"، سيرغي أبراموف، تعليقا على هذا الابتكار: "هذه المادة لا توجد لها نقاط ضعف ، وسيتيح استخدامها تقليص وزن الزجاج الذي يغطي قمرة القيادة في الطائرات بمقدار الضعفين وكذلك رفع متانتها".

المصدر: وسائل إعلام روسية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا