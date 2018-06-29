لافروف: قضية العقوبات تبين أنه لا يمكن الاعتماد على الغرب

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فرض الدول الغربية عقوبات على بلاده يبين أن موسكو لا يمكن أن تعتمد على الغرب.

وقال لافروف في تصريح للقناة الرابعة البريطانية، تعليقا على العقوبات الغربية ضد روسيا: "خلال السنوات الأخيرة عرفنا كثيرا، بما في ذلك أنه لا يمكن الاعتماد على الغرب في هذه الشؤون".

وأوضح الوزير: "لا يمكن الاعتماد على التكنولوجيات الغربية لأن المنفذ لها قد يتم إغلاقه بشكل مفاجئ في أي لحظة. ولا يمكن الاعتماد على المواد اللازمة في الحياة اليومية للناس، والآتية من الغرب، لأن توريداتها يمكن أن تتوقف".

وتابع: "نأخذ العبرة، لكننا لن نعارض رفع العقوبات وسنتخذ من جانبنا خطوات جوابية"، مشيرا أيضا إلى أن روسيا تسعى في الوقت ذاته للاستفادة من هذه الفترة لزيادة قدراتها في مختلف المجالات.

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ولفت لافروف إلى أن روسيا لم تطلب رفع العقوبات، مضيفا أن "هذه ليست قضيتنا، وإنما قضية أولئك الذين فرضوها".

هذا، وكانت دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتها الأخيرة في بروكسل يومي 28 و29 يونيو قد اتفقت على تمديد العقوبات ضد روسيا التي فرضتها على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا منذ عام 2014.

المصدر: تاس