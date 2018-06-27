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بوتين يمنح شخصيات بارزة جوائز حكومية

أخبار روسيا

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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوائز حكومية لأبرز ممثلي المجالات المختلفة في قاعة "يكاترينينسكي" بالكرملين، مشيرا إلى أن إنجازاتهم هي مساهمة ملموسة في تطور روسيا.

ومنح بوتين جوائز رفيعة لنحو 40 شخصا من العلماء ورجال الثقافة والرياضيين ورواد الفضاء والأطباء والمزارعين والفنانين، من بينهم عازف البيانو المشهور دينيس ماتسويف، ولاعب الهوكي فياتشيسلاف فيتيسوف، والمطرب يوسف كوبزون، ومدير شركة "ايروفروت" فيتالي سافيليف، والرحالة الشهير فيودور كونيوخوف، والممثل سيرغي بيزروكوف، ورئيس الاتحاد الروسي للتنس وغيرهم.

وقال بوتين إن "إنجازاتكم وانتصاراتكم وأرقامكم القياسية كما بسالتكم وعملكم هي مساهمة ملموسة في تطور روسيا. وطبعا لهذه المساهمة معنى أخلاقي هائل. وحياتكم هي مثال للعمل المجتهد والبحث الشجاع والإخلاص لعملكم والمسؤولية الشخصية عن مصير بلادنا والسعي لتحقيق أقصى إنجازات من أجلها، وتغير حياتنا إلى الأفضل". 

 ​​​المصدر: وكالات 

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