مصرع طيار بتحطم مروحية "مي 2" وسط روسيا

لقي طيار مصرعه أثناء هبوطه بمروحية من طراز "مي 2" اضطراريا، في دائرة خانتي-مانسي ذاتية الحكم في منطقة الأورال وسط روسيا، وينظر المحققون في ثلاث فرضيات رئيسية لسبب الحادثة.

ووفقا للمكتب الصحفي لقسم تحقيقات النقل التابع لهيئة التحقيق الروسية، فإن "الفرضيات الثلاث للحادث، هي إما بسبب عطل فني في الطائرة، أو خطأ بشري، أو تدهور في صحة الطيار"، ولم يترجح بعد لدي المحققين أي من الفرضيات الثلاث.

وبناء على البيانات الأولية لدى المحققين، فقد تحطمت مروحية تابعة لشركة الطيران "غيليكس" في 22 يونيو في منطقة مستنقعات على بعد حوالي 7 كيلومترات من مدينة لانغباس في منطقة خانتي-مانسي، أثناء عودتها من المدينة متجهة إلى سورغوت.

المصدر: تاس